Санкт-Петербургский государственный университет уволил доцента Олега Соколова, жестоко убившего студентку Анастасию Ещенко. Причиной отстранения от должности стал аморальный поступок. ..

Санкт-Петербургский государственный университет уволил доцента Олега Соколова, жестоко убившего студентку Анастасию Ещенко. Причиной отстранения от должности стал "аморальный поступок". Соответствующий приказ был подписан в понедельник, 11 ноября.По предварительной версии, 7 ноября преподаватель Олег Соколов застрелил свою возлюбленную и аспирантку Анастасию Ещенко, после чего расчленил тело. В ночь на 9 ноября доцент попытался избавить от останков на набережной реки Мойки, где его задержали правоохранители.