Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью Российской газете сообщила, что в Центральную Сибирь придет арктический циклон. Он принесет с собой аномальные ..

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете" сообщила, что в Центральную Сибирь придет арктический циклон. Он принесет с собой аномальные морозы.Как передает "", в четверг, 14 ноября, значительно похолодает в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. Ночью местами будет до -30.Ожидаются снег и метель.В это время на юге Алтая будет царствовать штормовой ветер, отмечает . Кроме того, местным жителям следует подготовиться к снегопадам.В Свердловской области и на юге Тюменской ночью температура может опуститься до -25. На севере Иркутской области и вовсе ожидается -40, добавляет .А вот в европейской части России установится комфортная погода, пообещала синоптик. В Москве ожидается +6 днем и -1 ночью. Осадков не будет.