Россияне раскритиковали наряды звезд на премии Glamour. В частности, они считают, что телеведущая Юлия Барановская и актриса Агата Муцениеце выглядели нелепо.

Россияне раскритиковали наряды звезд на премии Glamour.В частности, они считают, что телеведущая Юлия Барановская и актриса АгатаМуцениеце выглядели нелепо."Дни.ру" провели в "ВКонтакте"опрос среди подписчиков, предложив читателям выбрать знаменитостей, чей образоказался самым удачным. Однако фолловеры больше обратили внимание на недостаткив одежде гостей премии.В частности, средиприглашенных были телеведущая Юлия Барановская, актрисы Агата Муцениеце, МарияКожевникова и ведущая Регина Тодоренко. "Кожевникова, самая элегантная ипропорциональная в костюме цвета горчицы. Остальные, как клоуны в платьях не стого плеча. Модельеров отправить к черту…", – высказалась одна изпользовательниц соцсети. "Особенно у Тодоренко точно размер не ее", "Мнепоказалось, что она поправилась сильно, да, неудачно подобрано", – поддержалиее другие подписчицы.Одно из самых престижныхсветских мероприятий – церемониявручения премии "Женщина года – 2019" по версии журнала Glamour – прошло в московском музыкальном театре "Геликон-опера". Вели ее Ольга Шелест и любитель шуток ИванУргант.3 Ноя 2019 в 8:38 PSTКак писали "Дни.ру",не обошлось и без скандальных происшествий. Так, популярнаяисполнительница Maruv (Анна Корсун) удостоилась премии в номинации "Певицагода". Певица предстала перед публикой в красном обтягивающем наряде иобуви на огромной платформе. Получив награду, она буквально раскорячилась передфотографами.