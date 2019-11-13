Россияне раскритиковали наряды звезд на премии Glamour.
В частности, они считают, что телеведущая Юлия Барановская и актриса Агата
Муцениеце выглядели нелепо.
Россияне раскритиковали наряды звезд на премии Glamour.
В частности, они считают, что телеведущая Юлия Барановская и актриса Агата
Муцениеце выглядели нелепо.
"Дни.ру" провели в "ВКонтакте"
опрос среди подписчиков, предложив читателям выбрать знаменитостей, чей образ
оказался самым удачным. Однако фолловеры больше обратили внимание на недостатки
в одежде гостей премии.
В частности, среди
приглашенных были телеведущая Юлия Барановская, актрисы Агата Муцениеце, Мария
Кожевникова и ведущая Регина Тодоренко. "Кожевникова, самая элегантная и
пропорциональная в костюме цвета горчицы. Остальные, как клоуны в платьях не с
того плеча. Модельеров отправить к черту…", – высказалась одна из
пользовательниц соцсети. "Особенно у Тодоренко точно размер не ее", "Мне
показалось, что она поправилась сильно, да, неудачно подобрано", – поддержали
ее другие подписчицы.
Одно из самых престижных
светских мероприятий – церемония
вручения премии "Женщина года – 2019" по версии журнала Glamour – прошло в московском музыкальном театре "Геликон-опера". Вели ее Ольга Шелест и любитель шуток Иван
Ургант.
3 Ноя 2019 в 8:38 PST
Как писали "Дни.ру",
не обошлось и без скандальных происшествий. Так, популярная
исполнительница Maruv (Анна Корсун) удостоилась премии в номинации "Певица
года". Певица предстала перед публикой в красном обтягивающем наряде и
обуви на огромной платформе. Получив награду, она буквально раскорячилась перед
фотографами.