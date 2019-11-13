Оксана Самойлова поделилась своим состоянием с
подписчиками в Инстаграме. Жена Джигана пожаловалась на неприятные моменты, связанные
с ее интересным положением.
Оксана Самойлова поделилась своим состоянием с
подписчиками в "Инстаграме". Жена Джигана пожаловалась на неприятные моменты, связанные
с ее интересным положением.
Супруга
рэпера – опытная мама, но все же каждая последующая беременность для нее проходит
по-разному. Девушка рассказала поклонникам, что лишь одна вещь остается
стабильной – это сильные отеки.
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