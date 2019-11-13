Оксана Самойлова поделилась своим состоянием с подписчиками в Инстаграме. Жена Джигана пожаловалась на неприятные моменты, связанные с ее интересным положением.

Оксана Самойлова поделилась своим состоянием сподписчиками в "Инстаграме". Жена Джигана пожаловалась на неприятные моменты, связанныес ее интересным положением.Супругарэпера – опытная мама, но все же каждая последующая беременность для нее проходитпо-разному. Девушка рассказала поклонникам, что лишь одна вещь остаетсястабильной – это сильные отеки.Материал дополняется