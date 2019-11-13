Из-за скандала с хранением наркотиков Наталья Бочкарева редко выходит в социальные сети. Это заставило поклонников артистки обеспокоиться ее состоянием.

Из-за скандала с хранением наркотиков Наталья Бочкарева редко выходит в социальные сети. Это заставило поклонников артистки обеспокоиться ее состоянием.Бочкарева опубликовала новый пост в "Инстаграм" и объяснила причины редкого появления онлайн. Она также поблагодарила всех за поддержку. Актриса принесла извинения за то, что почти ничего не рассказывает о своей жизни.Как отмечается в , Наталья сейчас много работает и постоянно находится в дороге.Осенью полицейские задержали актрису с наркотиками – она прятала их в нижнем белье. Бочкарева отказалась от освидетельствования, а позже все обвинения отрицала.11 Ноя 2019 в 10:07 PST"Доброе утро, дорогие мои!🤗 Простите за молчанку🙏🏼 В последнее время оооочень много работы в школе, подготовка деток к новогодним спектаклям🎭, плюс параллельно еще и гастроли, будто те американские горки – с самолета в самолет... С самолета в самолет🛫🛬🛫🛬🌪🤪 Руки до "Инстаграма" совсем не доходят🙈", – написала артистка.Она пожелала подписчикам прекрасного дня и замечательного настроения. "Пусть у каждого сегодня случится что-нибудь особенное!😉", – написала Бочкарева.