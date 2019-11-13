Госдума на пленарном заседании в среду, 13 ноября, одобрила инициативу о зачислении братьев и сестер в одну школу и детский сад. Законопроект прошел второе, основное чтение.
Госдума на пленарном заседании в среду, 13 ноября, одобрила инициативу о зачислении братьев и сестер в одну школу и детский сад. Законопроект прошел второе, основное чтение.
Документ вносит поправки в Семейный кодекс и закон "Об
образовании в Российской Федерации". Дети из одной семьи, проживающие по
одному адресу, получат приоритетное право зачисления в учебные заведения,
которые посещают их братья и сестры.
Изначально законопроект распространялся только на школы. Ко
второму чтению в него добавлены детские сады. "Ситуации бывают разные:
иногда дети проживают вместе, но прописаны в разных местах, или семья
переезжает, но школу или сад менять не собирается", – прокомментировал
принятие документа спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Приняв одного ребенка, образовательное учреждение может
отказать в зачислении другому. Это создает неудобства для родителей, отметил
председатель нижней палаты.
В регионах пытались решить проблему на уровне местного
законодательства, напомнил Володин. "Однако практика показала, что только
установление такого порядка федеральным законом может оградить региональные и
муниципальные власти, а также администрации школ от возможных формальных
претензий", – сказал спикер.
Напомним, ранее парламентарии приняли в первом чтении
законопроект . В документе прописаны особенности
организации качественного и здорового питания детей.
Нормативно-правовой акт запрещает использование в детском питании сырья, изготовленного при помощи стимуляторов роста, ГМО, пестицидов и других потенциально опасных веществ.
Также проект закона четко определяет обязанность обеспечивать учащихся горячей едой.