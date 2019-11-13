Госдума на пленарном заседании в среду, 13 ноября, одобрила инициативу о зачислении братьев и сестер в одну школу и детский сад. Законопроект прошел второе, основное чтение.

Госдума на пленарном заседании в среду, 13 ноября, одобрила инициативу о зачислении братьев и сестер в одну школу и детский сад. Законопроект прошел второе, основное чтение.Документ вносит поправки в Семейный кодекс и закон "Обобразовании в Российской Федерации". Дети из одной семьи, проживающие поодному адресу, получат приоритетное право зачисления в учебные заведения,которые посещают их братья и сестры.Изначально законопроект распространялся только на школы. Ковторому чтению в него добавлены детские сады. "Ситуации бывают разные:иногда дети проживают вместе, но прописаны в разных местах, или семьяпереезжает, но школу или сад менять не собирается", – прокомментировалпринятие документа спикер Госдумы Вячеслав Володин.Приняв одного ребенка, образовательное учреждение можетотказать в зачислении другому. Это создает неудобства для родителей, отметилпредседатель нижней палаты.В регионах пытались решить проблему на уровне местногозаконодательства, напомнил Володин. "Однако практика показала, что толькоустановление такого порядка федеральным законом может оградить региональные имуниципальные власти, а также администрации школ от возможных формальныхпретензий", – сказал спикер.Напомним, ранее парламентарии приняли в первом чтениизаконопроект . В документе прописаны особенностиорганизации качественного и здорового питания детей.Нормативно-правовой акт запрещает использование в детском питании сырья, изготовленного при помощи стимуляторов роста, ГМО, пестицидов и других потенциально опасных веществ.Также проект закона четко определяет обязанность обеспечивать учащихся горячей едой.