В прессе уже муссировались слухи о том, что в отношениях продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко не все гладко. У супругов в последнее время возникает множество разногласий, в том числе из-за суррогатного материнства, против которого выступает спортсмен.

В прессе уже муссировались слухи о том, что в отношениях продюсера Яны Рудковскойи фигуриста Евгения Плющенко не все гладко. У супругов в последнее времявозникает множество разногласий, в том числе из-за суррогатного материнства, противкоторого выступает спортсмен.О том, что в отношениях звездной четы есть проблемы, говорит и .По словам таролога, Яна Рудковская женщина властная и уступать не любит.Светская львица делает только то, что хочет сама."Сначала она спокойно реагирует на все, что происходит, потом начинаетзакручивать, так сказать, гайки и оказывается на коне, а потом правит уже всейситуацией в целом. Эту позицию она выбрала давно, еще тогда, когда была молодойи жила в другом городе. Эта ее черта характера помогла добиться многих целей, ипоэтому она стала тем, кто она есть сейчас", – говорит ведунья.Евгений Плющенко, по мнению таролога, тоже тертый калач, однако изменить супругуу него не получится. Со временем фигурист прекратит попытки перекроить любимуюпод себя."Сейчас между ними наблюдаются ссоры и препятствия, но, чтобы это дошло доразвода, я не вижу. Они будут вместе. Скажу больше, Рудковская вообще не думаетни о ком, кроме Плющенко. Нужно учитывать и то, что она его старше, и по сути вих семейной жизни ее все более чем устраивает", – отмечает ведунья.8 Ноя 2019 в 7:57 PSTКарты говорят, что в следующем году в семье и ЕвгенияПлющенко будет прибавление. Появление ребенка укрепит брак спортсмена и светскойльвицы. "Скорее всего, она родит девочку", – заключила ясновидящая в беседе с .Напомним, Евгений Плющенко и мечтают о втором ребенке.Музыкальный продюсер из-за проблем со здоровьем выносить ребенка не может. Светскаяльвица рассматривает возможность суррогатного материнства. Фигурист этотвариант полностью отвергает.