В прессе уже муссировались слухи о том, что в отношениях продюсера Яны Рудковской
и фигуриста Евгения Плющенко не все гладко. У супругов в последнее время
возникает множество разногласий, в том числе из-за суррогатного материнства, против
которого выступает спортсмен.
В прессе уже муссировались слухи о том, что в отношениях продюсера Яны Рудковской
и фигуриста Евгения Плющенко не все гладко. У супругов в последнее время
возникает множество разногласий, в том числе из-за суррогатного материнства, против
которого выступает спортсмен.
О том, что в отношениях звездной четы есть проблемы, говорит и .
По словам таролога, Яна Рудковская женщина властная и уступать не любит.
Светская львица делает только то, что хочет сама.
"Сначала она спокойно реагирует на все, что происходит, потом начинает
закручивать, так сказать, гайки и оказывается на коне, а потом правит уже всей
ситуацией в целом. Эту позицию она выбрала давно, еще тогда, когда была молодой
и жила в другом городе. Эта ее черта характера помогла добиться многих целей, и
поэтому она стала тем, кто она есть сейчас", – говорит ведунья.
Евгений Плющенко, по мнению таролога, тоже тертый калач, однако изменить супругу
у него не получится. Со временем фигурист прекратит попытки перекроить любимую
под себя.
"Сейчас между ними наблюдаются ссоры и препятствия, но, чтобы это дошло до
развода, я не вижу. Они будут вместе. Скажу больше, Рудковская вообще не думает
ни о ком, кроме Плющенко. Нужно учитывать и то, что она его старше, и по сути в
их семейной жизни ее все более чем устраивает", – отмечает ведунья.
8 Ноя 2019 в 7:57 PST
Карты говорят, что в следующем году в семье и Евгения
Плющенко будет прибавление. Появление ребенка укрепит брак спортсмена и светской
львицы. "Скорее всего, она родит девочку", – заключила ясновидящая в беседе с .
Напомним, Евгений Плющенко и мечтают о втором ребенке.
Музыкальный продюсер из-за проблем со здоровьем выносить ребенка не может. Светская
львица рассматривает возможность суррогатного материнства. Фигурист этот
вариант полностью отвергает.