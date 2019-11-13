Президент Белоруссии Александр Лукашенко начинает трансформацию власти. В ближайшие пять лет братскую республику ожидают большие перемены, прогнозируют эксперты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко начинает трансформацию власти. В ближайшие пять лет братскую республику ожидают большие перемены, прогнозируют эксперты.Войти в историю как первый и последний президент БелоруссииАлександр Лукашенко не хочет, уверена политолог Ольга Абрамова. "Оннамерен создать базу для независимости страны. Начнет с политическойреформы", – рассказала эксперт в эфире телеканала "Белсат".Многих волнует вопрос, кого Лукашенко назначит преемником. По словам Абрамовой, президент пока не определился с кандидатурой – все зависитот того, как будут развиваться события в ближайшие годы.Она прогнозирует транзит власти в Белоруссии по казахстанскомуварианту: президент уйдет с поста, но сохранит власть. "Я не могу себепредставить Лукашенко в дееспособном состоянии, который отойдет от принятиярешений", – подчеркнула Абрамова.Белорусский лидер находится у власти 25 лет, и разговоры об отставке звучат все чаще. Среди вероятных преемниковназывают его старшего сына Виктора. Неплохие шансы у министра иностранныхдел Владимира Макея и главы парламента Михаила Мясниковича.Очередные президентские выборы в Белоруссии состоятся вавгусте следующего года. Предполагается, что Лукашенко пойдет нановый срок, но не факт, что Россия его поддержит. Отношения Москвы и Минска обострились: Кремль настаивает на интеграции, а ее затягивает, требуя новых финансовых бонусов.