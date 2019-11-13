Президент Белоруссии Александр Лукашенко начинает трансформацию власти. В ближайшие пять лет братскую республику ожидают большие перемены, прогнозируют эксперты.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко начинает трансформацию власти. В ближайшие пять лет братскую республику ожидают большие перемены, прогнозируют эксперты.
Войти в историю как первый и последний президент Белоруссии
Александр Лукашенко не хочет, уверена политолог Ольга Абрамова. "Он
намерен создать базу для независимости страны. Начнет с политической
реформы", – рассказала эксперт в эфире телеканала "Белсат".
Многих волнует вопрос, кого Лукашенко назначит преемником. По словам Абрамовой, президент пока не определился с кандидатурой – все зависит
от того, как будут развиваться события в ближайшие годы.
Она прогнозирует транзит власти в Белоруссии по казахстанскому
варианту: президент уйдет с поста, но сохранит власть. "Я не могу себе
представить Лукашенко в дееспособном состоянии, который отойдет от принятия
решений", – подчеркнула Абрамова.
Белорусский лидер находится у власти 25 лет, и разговоры об отставке звучат все чаще. Среди вероятных преемников
называют его старшего сына Виктора. Неплохие шансы у министра иностранных
дел Владимира Макея и главы парламента Михаила Мясниковича.
Очередные президентские выборы в Белоруссии состоятся в
августе следующего года. Предполагается, что Лукашенко пойдет на
новый срок, но не факт, что Россия его поддержит. Отношения Москвы и Минска обострились: Кремль настаивает на интеграции, а ее затягивает, требуя новых финансовых бонусов.