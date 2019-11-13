Леван Горозия, известный под псевдонимом L`One, жестко раскритиковал своего экс-наставника. Оскорбленный поступками рэпера Тимати музыкант записал видео с ответом бывшему другу.

ЛеванГорозия, известный под псевдонимом L`One,жестко раскритиковал своего экс-наставника. Оскорбленный поступками рэпераТимати музыкант записал видео с ответом бывшему другу.Исполнитель, со скандалом ушедшийиз лейбла Black Star, выложил на своей странице в "Инстаграм" ответноеобращение к своему экс-наставнику. Оно стало реакцией на то, что Тимур Юнусов обратился к Левану Горозии в день его рождения, упрекнув в лицемерии.Артист припомнил коллеге скандальные суды и поздравление, и знаменитую фразу "Давай, до свидания",которую рэпер Тимати использовал в конфликте с Филиппом Киркоровым. Горозия,лишившийся своего псевдонима L'One, не стал выбирать выражения и словесноотхлестал бывшего товарища, назвав его "низким", променявшим друга "на золотойприиск"."Твоямузыка – набор американских реплик, твоя звезда давно потухла и больше несветит. Ноль идей и ноль таланта, зато эго гиганта", – спел экс-подопечныйрэпера Тимати. В своем ролике Горозия использовал ряд красочных сравнений, таких, как "горный баран".Таким образом музыкант поставилточку в конфликте с рэпером Тимати и попрощался с карьерой в Black Star, где он носил псевдоним L'One. Пользователи соцсети поддержали Горозию. В числе единомышленников оказался еще один бывший подопечный ТимураЮнусова Егор Крид.9 Окт 2019 в 6:43 PDTФолловеры сразу отреагировали нато, что певец выступил на стороне Левана Горозии. Они поинтересовались, нехочет ли он сделать такой же ролик на и рассказать правду о своейработе в лейбле. Однако Крид отвечать на провокации не стал.Напомним, ранее сталоизвестно, что выиграл суд у своего бывшего коллеги L`One. Леван Горозиябольше не может исполнять песни лейбла и носить свой ник.