Леван
Горозия, известный под псевдонимом L`One,
жестко раскритиковал своего экс-наставника. Оскорбленный поступками рэпера
Тимати музыкант записал видео с ответом бывшему другу.
Леван
Горозия, известный под псевдонимом L`One,
жестко раскритиковал своего экс-наставника. Оскорбленный поступками рэпера
Тимати музыкант записал видео с ответом бывшему другу.
Исполнитель, со скандалом ушедший
из лейбла Black Star, выложил на своей странице в "Инстаграм" ответное
обращение к своему экс-наставнику. Оно стало реакцией на то, что Тимур Юнусов обратился к Левану Горозии в день его рождения, упрекнув в лицемерии.
Артист припомнил коллеге скандальные суды и поздравление, и знаменитую фразу "Давай, до свидания",
которую рэпер Тимати использовал в конфликте с Филиппом Киркоровым. Горозия,
лишившийся своего псевдонима L'One, не стал выбирать выражения и словесно
отхлестал бывшего товарища, назвав его "низким", променявшим друга "на золотой
прииск".
"Твоя
музыка – набор американских реплик, твоя звезда давно потухла и больше не
светит. Ноль идей и ноль таланта, зато эго гиганта", – спел экс-подопечный
рэпера Тимати. В своем ролике Горозия использовал ряд красочных сравнений, таких, как "горный баран".
Таким образом музыкант поставил
точку в конфликте с рэпером Тимати и попрощался с карьерой в Black Star, где он носил псевдоним L'One. Пользователи соцсети поддержали Горозию. В числе единомышленников оказался еще один бывший подопечный Тимура
Юнусова Егор Крид.
9 Окт 2019 в 6:43 PDT
Фолловеры сразу отреагировали на
то, что певец выступил на стороне Левана Горозии. Они поинтересовались, не
хочет ли он сделать такой же ролик на и рассказать правду о своей
работе в лейбле. Однако Крид отвечать на провокации не стал.
Напомним, ранее стало
известно, что выиграл суд у своего бывшего коллеги L`One. Леван Горозия
больше не может исполнять песни лейбла и носить свой ник.