Французский экстремал Ален Робер потерпел неудачу во время покорения очередной вершины в деловом районе у западной окраины Парижа - 152-метрового небоскреба Ариан. Он смог добраться до верхних этажей, но скалолазу не удалось вылезти на крышу, из-за чего 57-летний мужчина был вынужден проникнуть в одно из офисных помещений через окно. На первом этаже человека-паука ожидали полицейские.

Французский экстремал Ален Робер, которого прозвали "человеком-пауком", потерпел неудачу во время покорения очередной вершины в деловом районе у западной окраины Парижа — 152-метрового небоскреба "Ариан". Он смог добраться до верхних этажей, но скалолазу не удалось вылезти на крышу, из-за чего 57-летний мужчина был вынужден проникнуть в одно из офисных помещений через окно. На первом этаже "человека-паука" ожидали полицейские, которые отвели его в комиссариат, сообщает Le Parisien.Восхождение на вершину по этажам небоскреба запечатлели некоторые очевидцы и поделились кадрами на своих страницах в Twitter. Сотрудники офисов, располагающихся в здании, признались, что привыкли видеть скалолазов, которые моют окна, но чтобы "человека-паука", забирающегося наверх голыми руками — впервые.Quand tu as oublié ton badge #Paris #Spiderman #LaDefense pic.twitter.com/AbfIaino6v— Eliana Maldonado (@ElianaMalcolm) 13 ноября 2019 г.Это уже не первый подвиг Алена Робера в 2019 году. В марте за 45 минут он забрался на 145-метровую башню "Энжи". В сентябре этого же года французский скалолаз покорил 154-метровый небоскреб "Скайпер", располагающийся в банковском квартале Франкфурта-на-Майне. На земле "человека-паука" уже ждали полицейские, поскольку экстремал нарушил общественный порядок.Ален Робер может похвастаться огромным количеством подобных восхождений, в их числе покорение главного здания МГУ в Москве, Эйфелева башня, Башни Петронас и многие другие. Француз даже фигурирует в Книге рекордов Гиннесса.