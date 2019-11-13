В 90-е годы иностранные спецслужбы активно пытались проникнуть в российские Вооруженные силы и создать там полноценную агентурную сеть, рассказал генерал ФСБ Александр Безверхний. Однако российским контрразведчикам удавалось делать подставы, запаривать дезу, отвлекать шпионов и заставлять их думать, будто они все знают.

В 90-е годы иностранные спецслужбы активно пытались проникнуть в российские Вооруженные силы и создать там полноценную агентурную сеть, рассказал генерал ФСБ Александр Безверхний.Однако российским контрразведчикам удавалось "делать подставы, запаривать дезу", отвлекать шпионов и заставлять их думать, будто они все знают, заявил Безверхний в интервью агентству РИА Новости.Именно так от зарубежных спецслужб удалось скрыть уникальные российские разработки. Благодаря труду отечественных силовиков, разведки других стран были буквально ошарашены, когда Владимир Путин объявил о создании не имеющих аналогов в мире комплексов, вроде "Авангарда" или "Посейдона".