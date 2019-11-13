Эксперты назвали привычки, которые могут стать причиной лишнего веса. Они также дали несколько советов по сохранению красивой фигуры.

Эксперты назвали привычки, которые могут стать причиной лишнего веса. Они также дали несколько советов по сохранению красивой фигуры.Все мы знаем, что физическая нагрузка и здоровое питание помогают похудеть. Главное правило для желающих обрести фигуру мечты – это соблюдение размера порций и время приема пищи.Как сообщает , диетологи посоветовали отказаться от перекусов за компьютером и телевизором. Готовить нужно самостоятельно, забыв о полуфабрикатах: так удастся контролировать калорийность блюда.Лучше употреблять продукты, богатые клетчаткой, быстро и надолго насыщающей организм.Еще одним секретом, позволяющим сохранить фигуру, является сон. Спать нужно не меньше шести-восьми часов, напоминают специалисты.