21 ноября в Москве пройдет концерт группы Mgzavrebi. Сходить на него вы сможете бесплатно благодаря Дни.ру.

21 ноября в Москве пройдет концерт группы Mgzavrebi. Сходить на него вы сможете бесплатно благодаря "Дни.ру".Концерт группы станет продолжением нового альбома GEO, пронизанного атмосферой тепла и солнца, большой дружеской вечеринки. В программе как песни с последнего альбома, так и те, что давно полюбились слушателям.ПесниMgzavrebi в основном на грузинском, хотя есть песни и на русском. Но для того, чтобы проникнуться их музыкой, знать язык совсем не обязательно. Важно эмоциональное восприятие и каждый обязательно для себя поймет смысл каждой песни.КонцертMgzavrebi – это настоящий праздник для гостей. Не упускайте возможность прийти и получить удовольствие!Чтобы попасть наконцерт, достаточно выполнить два простых условия:Подпишитесь на Instagram @и аккаунт @Отметьте в комментариях разных друзейПубликация от (@dniru) 13 Ноя 2019 в 4:15 PSTБольше комментариев – больше шансов победить!Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на "Красная шапочка & Серый волк".