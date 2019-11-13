20 ноября состоится премьера мюзикла Красная шапочка & Серый волк. Сходить на него вы сможете бесплатно с помощью Дни.ру.

20 ноября состоится премьера мюзикла "Красная шапочка & Серый волк". Сходить на него вы сможете бесплатно с помощью "Дни.ру".Сюжет сказки удивит неожиданным поворотом событий, ведь это будет не просто всем известная история о Красной шапочке.Бабушка таинственным образом исчезла! И самый добрейший в мире Волк оказывается под подозрением, что он скушал Бабушку и, кажется, что спасенья ему не видать! Волку и Красной шапочке предстоит подружится и спасти Бабушку, преодолев свои страхи. К тому же ещё не известно – кому не повезло больше: Бабушке или похитителю!Спектакль состоится на сцене театра "Модерн".Чтобы попасть на мюзикл, достаточно выполнить два простых условия:Подпишитесь на Instagram @dniru и аккаунт @musicalheart.ruОтметьте в комментариях разных друзейПубликация от (@dniru) 12 Ноя 2019 в 3:28 PSTБольше комментариев – больше шансов победить!