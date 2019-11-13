Дом семьи Арашуковых в Ставрополе отключили из-за долгов за электроэнергию.

Дом семьи Арашуковых в Ставрополе отключили из-за долгов за электроэнергию.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал источник в сбытовой компании региона.Собеседник агентства подчеркнул, что как только Арашуковы погасят долг в 181 тысячу рублей, электроснабжение будет восстановлено.33-летний сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан утром 30 января 2019 года прямо в зале заседаний Совета Федерации в Москве и в тот же день лишен неприкосновенности. Его подозревают в убийстве двух человек, давлении на следствие и участии в преступной группировке.30 января 2019 года в Петербурге был задержан и отец Рауфа Рауль Арашуков, которому вменяют в вину создание организованной преступной группировки и хищение 30 миллиардов рублей у "Газпрома".25 сентября 2019 года Басманный суд Москвы продлил срок ареста до 30 декабря Рауфу и Раулю Арашуковым. Все обвинения они отрицают.