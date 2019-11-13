Украинский бизнесмен, совладелец компании Nemiroff, Яков Грибов лишил своих соседей в поселке Клоково в Подмосковье воды, света и отопления. Среди пострадавших также солист группы Иванушки ..

Украинский бизнесмен, совладелец компании Nemiroff, Яков Грибов лишил своих соседей в поселке Клоково в Подмосковье воды, света и отопления. Среди пострадавших также солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко.По данным , о случившейся коммунальной блокаде рассказали жители поселка. Они уверены, что бизнесмен решил выжить их с территории.Выяснилось, что Туриченко в настоящее время находится на гастролях. Однако в телефонном разговоре он признался, что ситуация с отключением воды стала для него шоком.