Ольге Бузовой 33 года, а она все еще не стала мамой. Съемки, концерты, рестораны – все это отнимает много сил. Но финалист 18-й Битвы экстрасенсов на ТНТ таролог Александр Кинжинов уверен, что совсем скоро жизнь звезды Дома-2 изменится.

Ольге Бузовой 33 года, а она все еще не стала мамой. Съемки, концерты, рестораны – все это отнимает много сил. Но финалист 18-й "Битвы экстрасенсов" на ТНТ таролог Александр Кинжинов уверен, что совсем скоро жизнь звезды "Дома-2" изменится.Кинжинов сделал расклад на Ольгу Бузову и предсказал ей пышную свадьбу уже в следующем году Причем он даже описал избранника красавицы!"Совсем скоро она встретит мужчину, и все мы увидим, наконец-то, свадьбу Бузовой, – говорит специалист по тонким материям. – Возможно, уже в следующем году. Я вижу очень высокого шатена, мужчину с юга, с южным характером"."А вот родит Ольга, к сожалению, не сразу, – продолжает Кинжинов. – Это будет поздний ребенок, примерно в 37-38 лет. И это будет девочка. Всего у нее по судьбе две очаровательные девочки подряд".Стоит заметить, что Александр Кинжинов не раз удивлял зрителей своими точными гаданиями на картах таро в проекте "Битва Экстрасенсов". Он часто делает расклады на знаменитостей, и все его предсказания сбываются. Теперь зрители шоу "План Б" на ТНТ, где ищет вторую половину и устраивает личную жизнь, гадают, кого же из участников выберет главная девушка страны.Кто из участников "Плана Б" подходит под это описание? А может быть, карты указали на Тимура Батрутдинова? Узнаем совсем скоро!