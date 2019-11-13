В Ижевске суд вынес приговор бывшему полицейскому, сбившему насмерть велосипедиста. Обвиняемому назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Авария со смертельным исходом ..

В Ижевске суд вынес приговор бывшему полицейскому, сбившему насмерть велосипедиста. Обвиняемому назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.Авария со смертельным исходом произошла весной 2018 года. 28 мая правоохранитель наехал на велосипедиста. В результате ДТП мужчина скончался.В ходе расследования выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Виновника аварии уволили из полиции, сообщает .