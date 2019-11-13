История Анастасии Ещенко – умницы, отличницы, образованной и просто миловидной девушки – близка к завершению. Ей осталось лишь быть оплаканной родителями и близкими и приданной земле. А вот у сира Олега Соколова, к.и.н. и экс-доцента СПбГУ, на старости лет все только-только начинается.

ИсторияАнастасии Ещенко – умницы, отличницы, образованной и просто миловидной девушки –близка к завершению. Ей осталось лишь быть оплаканной родителями и близкими иприданной земле. А вот у "сира" Олега Соколова, к.и.н. и экс-доцента СПбГУ, настарости лет все только-только начинается.Когдаприехавшая ко мне съемочная группа телеканала РЕН ТВ, готовящая на пятницубольшой репортаж о "доценте-расчленителе" настраивала оборудование, в сетипоявилась информация о сообществе, созданном в поддержку историка. Более того, некий"правозащитник из Ельца", видимо, не гнушаясь никакими средствами длясамопиара, решился-таки "пробить дно" и разместил на онлайн-платформеChange.org петицию в поддержку обвиняемого.Мысленносделав жест "рука-лицо", я задвинул в себе до поры человека поглубже, включилюриста и руководителя психиатрической клиники и постарался отвечать на вопросымаксимально взвешенно и честно, опираясь только на свою практику, а такжезаочную (да-да, есть и такая процедура) психолого-психиатрическую экспертизуличности убийцы, проведенную специалистами Научно-диагностического центраклинической психиатрии на основе аудио– и видео-материалов с его публичныхвыступлений, доступных в открытых источниках.Посколькутеперь нам с коллегами известно то, чего еще не было в СМИ, я расскажу вамреально и по-простому, как там было и что. И почему опасения общественности втом, что дело будет "слито", а старичок-разбойник получит реальный, хоть и непожизненный срок, а не "санаторий в больничке", совершенно не обоснованы.Какэто ни цинично звучит, в убийстве юной Насти Ещенко не было ничего"выдающегося". Самая что ни на есть обычная, рядовая "бытовуха". Ч. 1 ст. 105УК РФ. Предусматривает лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет. П. 8Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 "О судебнойпрактике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)" ясно говорит, что "уничтожениеили расчленение трупа с целью сокрытия преступления не может быть основаниемдля квалификации убийства как совершенного с особой жестокостью". Все.Точка. Не было там никакой особой жестокости.Адвокаты,по личностным качествам которых общественность сейчас знатно проезжается в духе"да как же так можно! – защищать убийцу!", активно вкладываются в свою карьеру,демонстрируя умение пользоваться всем правовым инструментарием и, возможно, ещепредпримут попытку "натянуть сову на глобус" ч. 1 ст. 107 УК (убийство,совершенное в состоянии аффекта). Да,наказывается такое преступление исправительными работами на срок до двух лет,либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами насрок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок и звучит для обвиняемоговкусно, а для наблюдателей – жутко. Ноесть, как говорится, нюанс.точки зрения Уголовного кодекса аффект – это состояние внезапно возникшегосильного душевного волнения, вызванного насилием, издевательством или тяжкимоскорблением со стороны потерпевшего либо рядом иных действий, которыхАнастасия в отношении бывшего доцента Олега Соколова, безусловно, не совершала. Потому что любыевозможные комментарии относительно его взрослых детей или, допустим, мужскойсилы, ни насилием, ни издевательством, ни тем более тяжким, непереносимымоскорблением не являются. Это объективные факты. Ну, максимум, высказанныенесколько эмоционально.теперь – о том, что показала экспертиза. Бывший доцент Олег Соколов– обычный, банальный, заурядный психопат. Именнопоэтому в зале суда при избрании меры пресечения "он то плакал, то смеялся, тощетинился, как еж". Нет,психопат не в том бытовом смысле, в котором это слово превращается вругательство. Ине в том, который бы позволил откосить от срока "по состоянию здоровья", чтобыиграть в Бородино и дальше.Личностьпсихопата существует в своем собственном мире. В данном случае – далековыходящем за пределы исторических реконструкций. Преподавательская деятельностьпотребности этого далеко не его внутреннего, а совершенно для него реальногомира просто обслуживает. Материально. Как ресурсная база или нефтяная скважина,не более.Небуду вас грузить терминологией и характеристиками специфических отслеживаемыхчерт. Буду краток: то, как он общался с аудиториями и судом; то, как отдавал тамнастоящие приказы; то, как замирал, погружаясь в свой "космос" для подпитки. Напсихопатию указывает все. И,к сожалению, вина Анастасии с точки зрения убийцы оказалась в сущей "мелочи":она не просто его из этого мира вытянула. Она этот мир разрушила, отказавшисьследовать предписанным его правилами законам.Что,вот так – просто? Да,вот так вот просто. Однаков юрисдикции суда Российской Федерации, выносящего решения ее именем, толькомир реальный. Наш. Этот.