Экспортную модификацию истребителя пятого поколения Су-57Э продемонстрируют на авиасалоне Dubai Airshow 2019, заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Экспортную модификацию истребителя пятого поколения Су-57Э продемонстрируют на авиасалоне Dubai Airshow 2019, заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.Помимо боевого самолета, российская делегация представит обновленные боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш. Их доработали с учетом сирийского опыта, говорится в пресс-релизе компании.Кроме того, посетители выставки увидят модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М" и радиолокационную станцию для наблюдения за космическими объектами "Сула".Особый интерес у иностранных заказчиков должны вызвать российские разработки в области борьбы с бепилотниками, считает Михеев. Так как страны Ближнего Востока одними из первых столкнулись с террористами, которые используют для нападений небольших дронов. "Рособоронэкспорт" презентует такие системы для охраны военных и гражданских объектов, как "Сапсан-Бекас", "Купол-ПРО" и "Пищаль-ПРО".Напомним, экспортная модификация Су-57Э увидела свет на авиасалоне МАКС-2019. Особенно ей заинтересовалась Турция. Президент Реджеп Эрдоган лично осмотрел самолет и спросил, продается ли он.