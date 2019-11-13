В подмосковных Люберцах хирурги извлекли из желудка девушки огромный волосяной ком. Как уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения области, пациентка ела волосы более десяти ..

В подмосковных Люберцах хирурги извлекли из желудка девушки огромный волосяной ком. Как уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения области, пациентка ела волосы более десяти лет."В результате из волос образовался слепок желудка с консистенцией войлока, размерами двадцать на пятнадцать сантиметров.Мы извлекли волосяной ком из желудка эндоскопическим методом", – рассказал врач Николай Матвеев.Отмечается, что девушка страдает трихофагитом или навязчивым поеданием волос. В народе это заболевание называют "синдромом Рапунцель", сообщает сайт .