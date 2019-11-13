Актриса попробовала силы на новом поприще. Дарья Мороз занялась созданием ювелирных изделий.

Актриса попробовала силы на новом поприще. Дарья Мороз занялась созданием ювелирных изделий."Я абсолютно счастлива!Украшения получились совершенно прекрасными! Но мы их так не называем. Этонастоящие талисманы и обереги. Главный камень коллекции, мой любимый изумруд —магический и сильный", – рассказала Дарья Мороз в личном "Инстаграм".Артистка поведала,что всегда мечтала создавать что-то нежное, элегантное и универсальное длялюбого возраста. Теперь благодаря сотрудничеству с известным ювелирным домом она смогла воплотить грезы в реальность.К публикации 36-летняя ДарьяМороз прикрепила пикантный снимок. В кадре она позирует топлес. Знаменитостьприкрыла обнаженную грудь руками. На кистях slave-браслеты из ее собственной коллекции.Одними из первых на пост ДарьиМороз отреагировали актрисы Юлия Снигирь и Сабина Ахмедова, а также певицаЗара. Знаменитость поздравили с дебютом.Подписчики тоже неостались в стороне. Интернет-обыватели отметили, что после развода с Константином Богомоловым все хорошеети хорошеет.11 Ноя 2019 в 7:25 PST"ДАААШУУУУЛЯ.... ЭТОПРОСТО ОТПАД!!!!🔥🔥🔥🔥👌 ♥️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пришла к мнению , что вы все больше хорошеете. Либо новая любовь , либо так действует свобода 😍😍😍👏👏👏", "Очень красиво!😍 Макияж умопомрачительный!😍😍😍", "Как же ты хороша!!!! Ох...😍", "Я уже Вам, писала, что с каждым годом у Вас становится все изысканней стиль и вкус👏👏👏", – прокомментировали пост артистки пользователиСети.Напомним, актриса развеласьс режиссером Константином Богомоловым в 2018 году. Экс-супруги остались вдружеских отношениях ради дочери. В сентябре 2019 года режиссер женился нажурналистке и телеведущей Ксении Собчак.