Актриса попробовала силы на новом поприще. Дарья Мороз занялась созданием ювелирных изделий.
Актриса попробовала силы на новом поприще. Дарья Мороз занялась созданием ювелирных изделий.
"Я абсолютно счастлива!
Украшения получились совершенно прекрасными! Но мы их так не называем. Это
настоящие талисманы и обереги. Главный камень коллекции, мой любимый изумруд —
магический и сильный", – рассказала Дарья Мороз в личном "Инстаграм".
Артистка поведала,
что всегда мечтала создавать что-то нежное, элегантное и универсальное для
любого возраста. Теперь благодаря сотрудничеству с известным ювелирным домом она смогла воплотить грезы в реальность.
К публикации 36-летняя Дарья
Мороз прикрепила пикантный снимок. В кадре она позирует топлес. Знаменитость
прикрыла обнаженную грудь руками. На кистях slave-браслеты из ее собственной коллекции.
Одними из первых на пост Дарьи
Мороз отреагировали актрисы Юлия Снигирь и Сабина Ахмедова, а также певица
Зара. Знаменитость поздравили с дебютом.
Подписчики тоже не
остались в стороне. Интернет-обыватели отметили, что после развода с Константином Богомоловым все хорошеет
и хорошеет.
11 Ноя 2019 в 7:25 PST
"ДАААШУУУУЛЯ.... ЭТО
ПРОСТО ОТПАД!!!!🔥🔥🔥🔥👌 ♥️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пришла к мнению , что вы все больше хорошеете. Либо новая любовь , либо так действует свобода 😍😍😍👏👏👏", "Очень красиво!😍 Макияж умопомрачительный!😍😍😍", "Как же ты хороша!!!! Ох...😍", "Я уже Вам, писала, что с каждым годом у Вас становится все изысканней стиль и вкус👏👏👏", – прокомментировали пост артистки пользователи
Сети.
Напомним, актриса развелась
с режиссером Константином Богомоловым в 2018 году. Экс-супруги остались в
дружеских отношениях ради дочери. В сентябре 2019 года режиссер женился на
журналистке и телеведущей Ксении Собчак.