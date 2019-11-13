Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер ответил по-русски на вопрос журналиста. Эпизод произошел во время обсуждения темы импичмента президента Дональда Трампа, передает . В ходе ..

Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер ответил по-русски на вопрос журналиста. Эпизод произошел во время обсуждения темы импичмента президента Дональда Трампа, передает .В ходе беседы корреспондент спросил, собирается ли руководство Пентагона отомстить подполковнику Александру Виндману за показания, которые он дал в рамках расследования в отношении американского лидера. "No, nyet, nein", – заявил глава ведомства по-английски, по-русски и по-немецки.