Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер ответил по-русски на вопрос журналиста. Эпизод произошел во время обсуждения темы импичмента президента Дональда Трампа, передает .
В ходе ..
Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер ответил по-русски на вопрос журналиста. Эпизод произошел во время обсуждения темы импичмента президента Дональда Трампа, передает .
В ходе беседы корреспондент спросил, собирается ли руководство Пентагона отомстить подполковнику Александру Виндману за показания, которые он дал в рамках расследования в отношении американского лидера. "No, nyet, nein", – заявил глава ведомства по-английски, по-русски и по-немецки.