Специалисты Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины вывели пять основных показателей, которые являются критериями здорового образа жизни.

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины вывели пять основных показателей, которые являются критериями здорового образа жизни.Результатами исследования главный внештатный терапевт Минздрава России, директор НМИЦ профилактической медицины Оксана Драпкина поделилась в ходе Всероссийской научно-практической конференции "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", передает РИА Новости.По ее словам, показателем с самым высоким коэффициентом оказался отказ от курения. Также желающим вести здоровый образ жизни необходимо употреблять достаточное количество овощей и фруктов, не пересаливать пищу, следить за своей физической активностью, а также не злоупотреблять алкоголем.