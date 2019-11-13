Новейший корвет Гремящий прибыл на Северный флот России для участия в государственных испытаниях.

Новейший корвет "Гремящий" прибыл на Северный флот России для участия в государственных испытаниях, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВМФ.Напомним, 31 октября на "Гремящем" побывал Владимир Путин. Во время осмотра корабля командир Роман Довгайлов отметил, что вместо крылатых ракет "Калибр" на корвет можно установить гиперзвуковые ракеты "Циркон". Президент ответил, что подобное оружие на "Гремящем" обязательно появится."Гремящий" – первый представитель корветов проекта 20385. Это небольшой, малозаметный корабль: водоизмещение – 2 тысячи тонн, длина – 104 метра.На данный момент корабль вооружен ракетным комплексом "Калибр", 100-миллиметровой артиллерийской установкой АУ-190-01, зенитной ракетной системой "Редут", торпедным аппаратом "Пакет-НК". В ангаре корвета размещается вертолет Ка-27.