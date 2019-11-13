Восьмимесячного ребенка доставили в Морозовскую больницу после нападения аргентинского дога. Как сообщает агентство Москва, собака набросилась на малыша, когда его родители отлучились из ..

Восьмимесячного ребенка доставили в Морозовскую больницу после нападения аргентинского дога. Как сообщает агентство "Москва", собака набросилась на малыша, когда его родители отлучились из комнаты.Пострадавший получил множественные раны головы, лица и грудной клетки. Малыш перенес сложную шестичасовую операцию, после которой врачи провели ему вакцинацию против бешенства и столбняка, передает .