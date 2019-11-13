Ведущая шоу Давай поженимся! Первого канала провела день с
супругом Игорем Бухаровым, сводив его в бутик элитных костюмов. При этом
Лариса Гузеева высмеяла избранника, опубликовав видеоотчет в Сторис своего Инстаграм.
Ведущая шоу "Давай поженимся!" Первого канала провела день с
супругом Игорем Бухаровым, сводив его в бутик элитных костюмов. При этом
Лариса Гузеева высмеяла избранника, опубликовав видеоотчет в "Сторис" своего "Инстаграм".
Знаменитость наблюдала за тем,
как муж выбирает обновку. При этом актриса не упускала возможности
подколоть возлюбленного и съязвить. Она отметила, что чувствует себя богатой
американкой, которая покупает одежду "своему парню".
Когда Бухаров стал прихорашиваться
перед зеркалом в костюме, он отставил назад бедра. Лариса Гузеева сделала ему
замечание. "Игорь, это вульгарно", – пристыдила она супруга. Тогда муж
знаменитости продемонстрировал еще несколько пикантных поз, которые дали повод
ведущей его прилюдно опозорить, намекнув на его неидеальную фигуру.
решила, что одной
обновки мало, и стала рассматривать другие варианты. "Ну-ка, втянись весь!
И мужские чресла тоже как-то подтяни. Молодец", – командовала звезда
супругом.
6 Май 2018 в 7:30 PDT
Кроме того, теледива решила вызвать
ревность у второй половинки, поэтому открыто флиртовала с хозяином
бутика Мишей. "Вот хозяин молодой, а уже красавец. Тоже втяни все
в себя", – пококетничала Лариса Гузеева.
23 Май 2018 в 9:48 PDT
Напомним, в 2018 году появились
слухи о том, что у супругов произошел разлад в отношениях. Тогда Бухаров
отправился в отпуск не с женой, а с тещей. Однако, судя по
всему, домыслы оказались беспочвенны – во всяком случае, сейчас
и ее избранник вместе. Отметим, о своем муже ведущая рассказывает очень редко.