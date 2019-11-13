Ведущая шоу Давай поженимся! Первого канала провела день с супругом Игорем Бухаровым, сводив его в бутик элитных костюмов. При этом Лариса Гузеева высмеяла избранника, опубликовав видеоотчет в Сторис своего Инстаграм.

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Первого канала провела день ссупругом Игорем Бухаровым, сводив его в бутик элитных костюмов. При этомЛариса Гузеева высмеяла избранника, опубликовав видеоотчет в "Сторис" своего "Инстаграм".Знаменитость наблюдала за тем,как муж выбирает обновку. При этом актриса не упускала возможностиподколоть возлюбленного и съязвить. Она отметила, что чувствует себя богатойамериканкой, которая покупает одежду "своему парню".Когда Бухаров стал прихорашиватьсяперед зеркалом в костюме, он отставил назад бедра. Лариса Гузеева сделала емузамечание. "Игорь, это вульгарно", – пристыдила она супруга. Тогда мужзнаменитости продемонстрировал еще несколько пикантных поз, которые дали поводведущей его прилюдно опозорить, намекнув на его неидеальную фигуру.решила, что однойобновки мало, и стала рассматривать другие варианты. "Ну-ка, втянись весь!И мужские чресла тоже как-то подтяни. Молодец", – командовала звездасупругом.6 Май 2018 в 7:30 PDTКроме того, теледива решила вызватьревность у второй половинки, поэтому открыто флиртовала с хозяиномбутика Мишей. "Вот хозяин молодой, а уже красавец. Тоже втяни всев себя", – пококетничала Лариса Гузеева.23 Май 2018 в 9:48 PDTНапомним, в 2018 году появилисьслухи о том, что у супругов произошел разлад в отношениях. Тогда Бухаровотправился в отпуск не с женой, а с тещей. Однако, судя повсему, домыслы оказались беспочвенны – во всяком случае, сейчаси ее избранник вместе. Отметим, о своем муже ведущая рассказывает очень редко.