Под знаменитым Мостом глупости, расположенном на Софийской улице в Петербурге, застряли сразу две жертвы. Очевидец снял инцидент на видео.

Под знаменитым "Мостом глупости", расположенном на Софийской улице в Петербурге, застряли сразу две жертвы.Очевидец, снимавший на видео очередной вставший под мостом фургон, стал свидетелем неудавшегося проезда автобуса, окончательно перекрывшего движение.По всей видимости, водители проигнорировали предупреждение, которое уже очень давно висит над роковым местом: "ОПАСНО! НИЗКИЙ МОСТ. ГАЗЕЛЬ НЕ ПРОЕДЕТ!""Мост глупости" был введен в эксплуатацию в 2014 году. За прошедшие пять лет количество его жертв приблизилось к двум сотням.