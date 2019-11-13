Знаменитый испанский нападающий, чемпион мира и Европы Давид Вилья принял решение завершить карьеру. Последним клубом 37-летнего Вильи был японский клуб Виссел Кобе.

Знаменитый испанский нападающий, чемпион мира и Европы Давид Вилья принял решение завершить карьеру. Последним клубом 37-летнего Вильи был японский клуб "Виссел Кобе"."Я отыграл 19 сезонов в большом футболе и принял решение завершить карьеру. Осталось положить вишенку на торт – выиграть с "Виссел Кобе" Кубок Императора 1 января будущего года", — приводит слова Давида Вильи РИА Новости. Однако клубу испанца только предстоит пробиться в финал.Давид Вилья выступал за испанские "Спортинг", "Сарагосу", "Валенсию" и "Барселону", американский "Нью-Йорк Сити", австралийский "Мельбурн Сити" и японский "Виссел Кобе". В составе сборной Испании Давид сыграл 98 матчей и забил 59 мячей. В 2008 году он становился чемпионом Европы, а в 2010 выиграл чемпионат мира.