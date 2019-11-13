Артистка, известная по роли повара Кати в сериале Кухня, снялась в эротической фотосессии. Валерия Федорович похвасталась фото в своем Инстаграм.

Артистка, известная по роли повара Кати всериале "Кухня", снялась в эротической фотосессии. Валерия Федоровичпохвасталась фото в своем "Инстаграм".кадре актриса запечатлена в очень сексуальной позе. "Мы в сентябре, спрятались с ней в одном из Московских Двориков(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) и решилипросто довериться... друг-другу и камере.:) Саша, удивительно точно, поймаламой настрой", – подписала снимок Валерия Федорович.Перед взглядами подписчиков 27-летняязвезда предстала посреди улицыв полурастегнутой белой рубашке, спущенной с одного плечадо уровня живота. В результате грудь актрисы оказалась частичнооголена, сообщаетФанаты пришли в восторг от смелости ВалерииФедорович и осыпали ее комплиментами. При этом некоторые были удивлены откровенным фото, поскольку раньше артистка почти не выкладывала столь соблазнительных кадров."Ну вообще!!!! Класс! Красота!", "Вау!Лера! Смело и красиво!", "Шикарно!", "Ты очень красивая!", "Эротичненько!","Валерия, вы прекрасны!" – отметили комментаторы. Однако нашлось место икритике. Одна из пользовательниц соцсети язвительно отметила, что у ВалерииФедорович обвисла грудь, при этом обратившись к ней на "ты". На нападку в свой адрес актриса отреагировала достойно, напомнив, что к незнакомым людямпринято обращаться на "Вы".Были ите, кто отметил, что фотосессия получилась скорее интригующей, поэтому вызвалавсплеск интереса. Большинство из фолловеров по достоинству оценили аппетитныеформы