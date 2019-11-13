Артистка, известная по роли повара Кати в
сериале Кухня, снялась в эротической фотосессии. Валерия Федорович
похвасталась фото в своем Инстаграм.
Артистка, известная по роли повара Кати в
сериале "Кухня", снялась в эротической фотосессии. Валерия Федорович
похвасталась фото в своем "Инстаграм".
В
кадре актриса запечатлена в очень сексуальной позе. "Мы в сентябре, спрятались с ней в одном из Московских Двориков
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) и решили
просто довериться... друг-другу и камере.:) Саша, удивительно точно, поймала
мой настрой", – подписала снимок Валерия Федорович.
Перед взглядами подписчиков 27-летняя
звезда предстала посреди улицы
в полурастегнутой белой рубашке, спущенной с одного плеча
до уровня живота. В результате грудь актрисы оказалась частично
оголена, сообщает
Фанаты пришли в восторг от смелости Валерии
Федорович и осыпали ее комплиментами. При этом некоторые были удивлены откровенным фото, поскольку раньше артистка почти не выкладывала столь соблазнительных кадров.
"Ну вообще!!!! Класс! Красота!", "Вау!
Лера! Смело и красиво!", "Шикарно!", "Ты очень красивая!", "Эротичненько!",
"Валерия, вы прекрасны!" – отметили комментаторы. Однако нашлось место и
критике. Одна из пользовательниц соцсети язвительно отметила, что у Валерии
Федорович обвисла грудь, при этом обратившись к ней на "ты". На нападку в свой адрес актриса отреагировала достойно, напомнив, что к незнакомым людям
принято обращаться на "Вы".
Были и
те, кто отметил, что фотосессия получилась скорее интригующей, поэтому вызвала
всплеск интереса. Большинство из фолловеров по достоинству оценили аппетитные
формы