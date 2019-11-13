В московском музыкальном театре Геликон-опера прошло одно из самых престижных светских мероприятий – церемония вручения премии Женщина года – 2019 по версии журнала Glamour. Не обошлось без скандальных происшествий.

В московском музыкальном театре "Геликон-опера" прошло одно из самых престижных светских мероприятий – церемония вручения премии "Женщина года – 2019" по версии журнала Glamour. Не обошлось без скандальных происшествий.В 15-й раз представители отечественного шоу-бизнеса собрались, чтобы узнать, кто же она – Женщина года. По красной дорожке прошлись телеведущая Регина Тодоренко, актриса Мария Кожевникова, певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюк'оZa, продюсер Яна Рудковская и ее муж, фигурист Евгений Плющенко, актрисы Елизавета Боярская и Юлия Пересильд, певица Анна Седокова и многие другие.Вели церемонию Ольга Шелест и любитель шуток Иван Ургант. "Журнал Glamour молодеет, и все благодаря молодым ведущим. Даже не верится, что 15 лет назад модели Гоши Рубчинского только учились ходить, не было инфлюенсеров, девушки втирали свеклу в щеки вместо румян, был Владимир Путин", – ляпнул шоумен.Не обошлось и без скандальных выходок. Популярная исполнительница Maruv (настоящее имя Анна Корсун) удостоилась премии в номинации "Певица года". Молодая артистка предстала перед публикой в красном обтягивающем наряде и обуви на огромной платформе. Получив награду, она буквально раскорячилась перед фотографами.Красный цвет в этот вечер предпочла и Тодоренко. Впрочем, вела она себя куда скромнее. Новоиспеченная мамочка появилась на ковровой дорожке в платье с внушительным декольте и стильной укладкой. Кстати, Регина и стала Женщиной года.Яна Рудковская и Евгений Плющенко вручили награду в номинации "Пара года" актерам Никите Ефремову и Марии Иваковой. Об их романе стало известно недавно, а уже поползли слухи о том, будто влюбленные расстались. Очевидно, что это не так.Многие пришли на мероприятие в черном, в частности эффектно смотрелась актриса Елизавета Боярская. Дочь исполнителя роли д'Артаньяна сделала гладкую прическу, встала на шпильки и продемонстрировала великолепную фигуру. Просто не верится, что меньше года назад она родила второго сына.Популярная ведущая Первого канала тоже явилась в темном. Многодетная мать выбрала наряд с большим декольте и рюшами на плечах, а волосы собрала в высокий пучок.На общем фоне выделилась , которая предпочла брючный ярко-желтый костюм. За спиной актрису сравнили с цыпленком. От внимательных репортеров не скрылось и то обстоятельство, что звезда прибавила в весе.