Рэп-исполнитель Джамарр Антонио Стампс, выступавший под псевдонимом Bad Azz, скончался в тюрьме. Трагическую новость сообщил его коллега Snoop Dogg. Черт возьми. Покойся с миром, мой юный друг, – ..

Рэп-исполнитель Джамарр Антонио Стампс, выступавший под псевдонимом Bad Azz, скончался в тюрьме. Трагическую новость сообщил его коллега Snoop Dogg. "Черт возьми. Покойся с миром, мой юный друг", – написал артист в личном микроблоге.Напомним, Bad Azz был участником коллектива Tha Dogg Pound Gangsta Crips. Он работал с такими известными рэперами, как Ice Cube и Busta Rhymes. В 2019 году исполнителя приговорили к тюремному заключению по обвинению в домашнем насилии, сообщает Газета.ру.