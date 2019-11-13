Актриса Анна Снаткина славится своей красотой в мире отечественного кино. Впрочем, модный стилист Александр Васильев выразил сомнения во вкусе артистки.

Актриса Анна Снаткина славится своей красотой в мире отечественного кино. Впрочем, модный стилист Александр Васильев выразил сомнения во вкусе артистки.Звезду сериала "Татьянин день" раскритиковали. Историк моды подчеркнул, что девушка отдает предпочтение не популярным трендам, а веянием старины, которыми пропитан весь ее гардероб. Это хорошо прослеживается и по строгим классическим образам, и даже по прическе артистки. Снаткина предпочитает не создавать на голове подобие икебаны. Она просто зачесывает волосы назад и делает тугой пучок."Снаткина, как мне кажется, далека от моды, не следит за последними трендами. Она полностью погружена в женственную классику, которая стала для нее спасительной соломинкой", – смачно приложил звезду отечественного кинематографа Васильев.Впрочем, несмотря на тот факт, что гардероб актрисы не пришелся по душе знаменитому моднику, он не смог пройти мимо обворожительной внешности Анны. Александр подчеркнул, что у девушки замечательные природные данные. Она миловидна и ухожена, однако у нее имеется предостаточное количество более стильных конкуренток. Историк предостерег актрису, что ее с легкостью могут затмить те, кто следит за модными трендами.3 Ноя 2019 в 4:09 PST"Оценка за внешность пять с плюсом. Но, к сожалению, публика сегодня невероятно избалованная. Женской красотой уже никого не удивишь. У нас 90% современных артисток – писанные красавицы. У них замечательный гардероб, шикарные драгоценности… Они знают, что на красную дорожку надо обязательно выходить в вечернем наряде. И что вовсе не обязательно вооружать шляпку в виде паяца страуса", – передает слова Васильева издание .