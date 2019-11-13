В Сети ходят слухи о том, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко на грани развода. Выход пары в свет подтвердил предположения фанатов.

В Сети ходят слухи о том, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко на грани развода. Выход пары в свет подтвердил предположения фанатов.Накануне, 12 ноября, состоялось одно из самых громких событий в жизни столицы – церемония вручения премии "Женщина года" по версии журнала Glamour. На мероприятии появились многие представители отечественного шоу-бизнеса. Особое внимание прессы привлекли Яна Рудковская и Евгений Плющенко.Для выхода в свет фигурист выбрал белоснежную рубашку и серый костюм, а продюсер – свободное короткое платье с желто-черными рукавами, украшенными перьями. Судя по реакции пользователей Сети, ее наряд не всем пришелся по вкусу."Яна слишком вжилась в роль птички", "Вот она какая – птица-говорун!", "По расцветке попугая больше напоминает", – высказались комментаторы.12 Ноя 2019 в 10:45 PSTА еще они считают, что Рудковская и Плющенко расстанутся. "Я почему-то уверена, что они с Плющенко скоро разведутся. Он такой напряженный был. Просто видно, как он был зол. А она натянуто улыбалась", "Мне кажется, Янино желание хайпа и славы разведет их с Плющенко. Какие-то они невеселые и растерянные после запуска своего шоу. Понимаю, когда люди от бедности на такое подписываются, но когда в достатке...", "Шоу это было глупой идеей", "Самое-то дурное – она ничего от этого шоу не получает. Ее никто особо не знает, никто смотреть не будет, да и кнопка канала не самая известная. Что за "Супер"? Кто его вообще смотрит?", "Яна совсем несчастная и наряд ужасный, Плющенко злющий. Очень верю про разлад в семье", – обсудили ситуацию интернет-пользователи.Они даже предположили, как в случае развода разделят имущество фигурист и продюсер: "Женя так-то парень не промах, с одним чемоданом не уйдет", "Мне кажется, что совместно нажитого там немного – все было куплено до", "Ну дом этот, где сейчас Яна, усадьба Котофеича (видимо, так прозвали Плющенко. – Прим. ред.) вряд ли до..."Ранее в откровенном интервью призналась, что два раза расставалась с . По ее словам, инициатива принадлежала фигуристу.