Очевидцы опубликовали видео, на котором показано строительство детской горки. Начинание прекрасное, однако местные жители были в ужасе от представшей перед их глазами картины. Оказалось, ..

Очевидцы опубликовали видео, на котором показано строительство детской горки. Начинание прекрасное, однако местные жители были в ужасе от представшей перед их глазами картины. Оказалось, что землю для основы будущего аттракциона привезли с кладбища.Как передает , правительство Омской области заявило, что администрация Красноярского сельского поселения направила запрос об исключении ритуальных отходов из грунта ответственным за возведение конструкции лицам. Если этого не сделают, последует административная ответственность.Женщины, которые сняли видео, были до глубины души возмущены страшными находками. "Оригинальный подход", "Да им плевать на нас!", "Это же кощунство!", – именно такие комментарии можно было услышать от местных жителей на видео.