У одного из лидеров российской премьер-лиги Ростова возникли финансовые проблемы. Если ситуация не улучшиться, то зимой команду могут покинуть главный тренер Валерий Карпин и шесть ведущих игроков.

У одного из лидеров российской премьер-лиги "Ростова" возникли финансовые проблемы. Если ситуация не улучшиться, то зимой команду могут покинуть главный тренер Валерий Карпин и шесть ведущих игроков.Как сообщил сайт Soccer.ru, у "Ростова" возникли задолженности по зарплате и с выплатой премиальных. Клуб не получает помощи спонсоров, и единственным источником финансирования остается компания президента "Ростова" Арташеса Арутюнянца.Если ситуация не изменится к лучшему, то зимой в составе "Ростова" могут произойти существенные перемены. Команду покинет главный тренер Валерий Карпин. Также могут быть проданы защитник Дмитрий Чистяков, полузащитники Матиас Норманн, Ивелин Попов, Роман Еременко и Алексей Ионов, а также нападающий Элдор Шомуродов.