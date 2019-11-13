Казань вышла в финал конкурса на звание столицы Тотального диктанта-2020. Столица республики Татарстан заняла третье место по итогам заочного голосования.

Казань вышла в финал конкурса на звание столицы "Тотального диктанта-2020". Столица республики Татарстан заняла третье место по итогам заочного голосования.Как сообщает ГТРК "Татарстан", первое место занимает город в Узбекистане Нукус, набравший 6985 голосов , на втором месте Санкт-Петербург с 3564 голосами, Казань на третьем месте, за нее проголосовали 3403 человекаФинал конкурса пройдёт 1 февраля следующего года в Москве, а уже сама акция состоится 4 апреля. Автор текста прочитает его на главной площадке города-победителя.