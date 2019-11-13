Герою скандальных ток-шоу из Пятигорска
удалили токсичный синтол из конечностей. Знаменитый фрик по кличке руки-базуки был вынужден обратиться к медикам из-за сильных болей.
Герою скандальных ток-шоу из Пятигорска
удалили токсичный синтол из конечностей. Знаменитый фрик по кличке "руки-базуки" был вынужден обратиться к медикам из-за сильных болей.
Кирилл Терешин был отправлен врачами на экстренную
госпитализацию. Молодого человека прооперировали в одной из московских клиник.
Из мышц парня
вывели "синтол и другие странные вещества", сообщает телеграм-канал Mash. Сейчас "руки-базуки" находится на
реабилитации. Медики рассказали, что ампутация рук была вполне возможна, но, к
счастью, на крайние меры идти не пришлось.
Кирилл Терешин пока не может
двигать руками, поэтому его кормит в больничной палате мать, передает . Напомним, еще летом этого года герой
телешоу обратился к своим подписчикам в "Инстаграм" с просьбой скинуться на
операцию по удалению синтола.
17 Окт 2018 в 8:26 PDT
Зимой
2019 года жаловался на проблемы со здоровьем. Помочь ему пыталась телеведущая Елена Малышева.
В эфире передачи "Здоровье" Первого канала она отругала Кирилла Терешина за
пренебрежение рекомендациями медиков и заявила, что будет водить его по врачам.
В сентябре выяснилось,
что врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц
фрика. Тогда менеджер Кирилла Терешина объяснил, что это технически сложная
процедура. стал известным несколько
лет назад после участия в телеэфирах, где демонстрировал объемные бицепсы,
раздутые с помощью синтоловых инъекций.