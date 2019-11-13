Герою скандальных ток-шоу из Пятигорска удалили токсичный синтол из конечностей. Знаменитый фрик по кличке руки-базуки был вынужден обратиться к медикам из-за сильных болей.

Герою скандальных ток-шоу из Пятигорскаудалили токсичный синтол из конечностей. Знаменитый фрик по кличке "руки-базуки" был вынужден обратиться к медикам из-за сильных болей.Кирилл Терешин был отправлен врачами на экстреннуюгоспитализацию. Молодого человека прооперировали в одной из московских клиник.Из мышц парнявывели "синтол и другие странные вещества", сообщает телеграм-канал Mash. Сейчас "руки-базуки" находится нареабилитации. Медики рассказали, что ампутация рук была вполне возможна, но, ксчастью, на крайние меры идти не пришлось.Кирилл Терешин пока не можетдвигать руками, поэтому его кормит в больничной палате мать, передает . Напомним, еще летом этого года геройтелешоу обратился к своим подписчикам в "Инстаграм" с просьбой скинуться наоперацию по удалению синтола.17 Окт 2018 в 8:26 PDTЗимой2019 года жаловался на проблемы со здоровьем. Помочь ему пыталась телеведущая Елена Малышева.В эфире передачи "Здоровье" Первого канала она отругала Кирилла Терешина запренебрежение рекомендациями медиков и заявила, что будет водить его по врачам.В сентябре выяснилось,что врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышцфрика. Тогда менеджер Кирилла Терешина объяснил, что это технически сложнаяпроцедура. стал известным нескольколет назад после участия в телеэфирах, где демонстрировал объемные бицепсы,раздутые с помощью синтоловых инъекций.