Отвернуть Украину от Запада, заставить Зеленского подчиняться и за сто миллиардов долларов вновь подружиться с Россией - неожиданные откровения олигарха Коломойского американским журналистам сопровождали острое и яркое публичное противостояние в Киеве. Депутаты тщетно блокировали трибуну парламента в течение всего дня. Проект распродажи украинской земли принят в первом чтении.

"Отвернуть Украину от Запада, заставить Зеленского подчиняться и за сто миллиардов долларов вновь подружиться с Россией" — неожиданные откровения олигарха Коломойского американским журналистам сегодня, 13 ноября, сопровождали острое и яркое публичное противостояние в Киеве. Депутаты тщетно блокировали трибуну парламента в течение всего дня. Проект распродажи украинской земли принят в первом чтении.Верховной Раде подложили свинью — поросенок в гробу символизирует немедленную гибель украинского села, если депутаты разрешат свободную продажу земли."Нет продаже земли олигархам!", — народным избранникам приходилось протискиваться сквозь кольцо новеньких тракторов и окруживший Раду хоровод протестующих. Они подозревают, что стоит начать продажу земли — территорию страны сразу раскупят иностранцы и олигархи, а ведь под землей еще и украинские недра. По мнению протестующих, это все равно, что родиной торговать:— Это единственное, что у нас осталось. Остальное все уже продано.— Если, не дай бог, откроется рынок земли, то венгры ее скупят, и у нас страна развалится. Ребята, что вы творите? Лохов тут нет!Внутри Верховной Рады страсти тоже кипят. Трибуна заблокирована, по рядам растянуты плакаты против "убийственной" земельной реформы. Во время заседания глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия передал спикеру Дмитрию Разумкову трубку. Если увеличить, то угадывается, что звонил абонент "Зе Вова". Президент лично курирует земельный проект."Им дали команду. Это слуги МВФ, зарубежных корпораций, но никак не слуги народа Украины. Посмотрите на этой национальный позор, позор уродов, которые хотят сейчас, по команде, продать нашу землю", — заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Украины Вадим Рабинович.Пропрезидентской фракции "Слуга народа" действительно раздали методички, чтобы те могли хоть как-то отвечать на вопросы избирателей. На ходу придумали и новый аргумент — продажа земли якобы избавит страну от советского наследия."Мы, наконец, сведем счеты с этим маньяком Лениным, с людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства — земли. Мы вернем украинцам землю раз и навсегда", — прокомментировал депутат Верховной Рады Украины, представитель фракции "Слуга народа" Никита Потураев.Только вот среднестатистический украинец так беден, что купить собственную землю не сможет. При этом в одни руки, по законопроекту, предлагается продавать участки максимум в 200 тысяч гектаров — это чуть меньше площади Люксембурга, в пять раз больше Андорры или примерно семь островов Мальта."Мы с вами открываем путь для того, чтобы в глобальном мире тот, кто имеет больше денег, имел еще и Украину, причем в полном смысле этого слова", — заявила руководитель фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко.Тимошенко, впрочем, сама, будучи премьером, хотела торговать землей — об этом ей сегодня напомнили, отсылка идет к 2008 году, когда она предлагала подобный законопроект. Впрочем, ни у одного прежнего правительства не было большинства в парламенте, способного продавить любое решение. Даже фракция "Слуга народа" впервые голосовала не в полном составе. Против открытого рынка земли — депутаты, близкие к Коломойскому. В интервью американским журналистам олигарх намекает — при необходимости применит все свое влияние на украинского президента:"Если я надеваю очки и смотрю на себя, как весь остальной мир, я вижу себя чудовищем, хозяином Зеленского, человеком, строящим апокалиптические планы. Я могу начать делать это по-настоящему".В статье The New York Times Коломойский нецензурно (это особо подчеркивает издание) заявил, что США просто используют Украину и готовы "вести войну против России до последнего украинца". Лучше, по мнению олигарха, снова дружить с Россией, если она заплатит сто миллиардов долларов:"Вы все равно не возьмете нас в Альянс. Бесполезно тратить время на пустые разговоры. А Россия хотела бы привести нас в новый Варшавский договор. Российские танки будут возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет пачкать свои штаны и покупать памперсы".Пока же продается Украина, ее общая стоимость подсчитана — около ста тридцати миллиардов долларов — не слишком дорого за целую страну. Поэтому словом "Ганьба" провожали после заседания депутатов, которые, по сути, сегодня эту цену назначили.