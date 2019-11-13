Владелицей кошки является 21-летняя девушка Эшли. Она взяла Картошку из приюта пару лет назад.

Владелицей кошки является 21-летняя девушка Эшли. Она взяла Картошку из приюта пару лет назад.Сейчас домашнему питомцу уже 5 лет. И ее страничка в "Инстаграме" собрала уже более 50 тысяч подписчиков, передаетDaily Mail.Животное поразило пользователей сети. Картошка заставила всех пытаться разгадать такой феномен – ведь ее глаза настолько большие, что домашний питомец выглядит постоянно удивленным.Некоторые подписчики кошки предположили, что это инопланетное существо, которое прилетело на Землю, чтобы покорить тут всех. По словам его хозяйки, Картошке нравится валяться на полу в течение дня, а ночью спать на своем специально оборудованном месте.Эшли также попыталась объяснить, что никогда специально не узнавала, есть ли у ее питомца какое-то генетическое заболевание. Тем не менее, она не видит причин относиться к своему любимцу как-то иначе.По словам хозяйки кошки, Картошка с ней уже два года. И как только она появилась в доме, Эшли сразу же начала публиковать ее фотографии.Как только число подписчиков начало расти, все больше людей начали упоминать Картошку. И абсолютно все обратили внимание на невероятные глаза питомца.