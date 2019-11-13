Авиакомпания Аэрофлот лишила бонусных миль пассажира, который обманом провез в салоне самолета слишком толстого кота. Из-за перевеса животное предлагали сдать в багаж, но смекалистый хоязин придумал схему с подменой своего питомца на менее упитанного двойника, которого предъявил на взвешивании. История получила огласку, а кот Виктор стал звездой интернета и героем жарких споров.

Авиакомпания "Аэрофлот" лишила бонусных миль пассажира, который обманом провез в салоне самолета слишком толстого кота. Из-за перевеса животное предлагали сдать в багаж, но смекалистый хоязин придумал схему с подменой своего питомца на менее упитанного двойника, которого предъявил на взвешивании. История получила огласку, а кот Виктор стал звездой интернета и героем жарких споров.Десять килограммов веса для Виктора, похоже, не помеха. И мог бы, сказал бы, что у него "кость широкая", но не сказал. Если бы не хитрость хозяина, кот не полетел бы из Москвы в родной Владивосток. Правда, если бы владелец питомца не говорил про свою хитрость в социальных сетях, было бы меньше шума. Теперь "Аэрофлот" решил по-своему наказать Михаила, хозяина кота, за обман:"В связи с выявленными фактами целенаправленного нарушения условий договора воздушной перевозки "Аэрофлот" принял решение исключить данного пассажира из программы лояльности "Аэрофлот Бонус". Все накопленные за время участия в программе мили будут аннулированы, счет участника будет закрыт"."Аэрофлот" придерживается строжайшей дисциплины на всех участках выполнения полета. Это обязательное условия для обеспечения безопасности, комфорта и пунктуальности выполнения рейсов.Упитанный Виктор не проходил в московском аэропорту по весу — разрешается максимум восемь килограммов, а кот весит десять. Владелец поменял даты вылета и подыскал подменную кошку для взвешивания, а после контроля на борт поднялся уже со своим Виктором. Схема сработала, но к этому "наказанию" от Аэрофлота (лишение всех бонусов) Михаил отнесся с пониманием, дескать, сам виноват:"Вы знаете, закон есть закон. Я нарушил правила и авиаперевозчик в праве поступать так, как он считает нужным, и я не могу с этим спорить".На самом деле в авиакомпании могли бы и в суд подать, ведь мужчина сам же и признался в нарушении, хотя и вопрос-то был всего в двух лишних килограммах веса кота. Но таковы правила перевозчика..."Надо все-таки признать, что авиакомпания права. Те правила, которые предписаны перевозчиком, их надо соблюдать. Соблюдать потому, что они продиктованы соображениями безопасности. Маховик всей этой истории раскрутился и, что самое печальное, его многие в блогосфере, в социальных медиа возвели в ранг героя", — прокомментировал ситуацию главный редактор портала avia.ru, авиационный эксперт Роман Гусаров.Правила перевозки животных слишком суровы? Вот они у трех российских компаний: допустимый вес, время предупреждения, что летите с любимцем, габариты сумки, какие виды животных можно брать в салон. Все параметры примерно одинаковы. Есть еще один важный пункт для ПЭТ, то есть домашних любимцев — перевозчик не сажает на борт кошек вместе с собаками ради безопасности."Вы приходите, например, предпоследним на регистрацию, а собачка уже зарегистрирована на борт. То есть когда уже регистрация проходит, они отмечают — "Собака". И когда кто-то приходит с кошкой, то уже все — запрет на посадку", — прокомментировала ситуацию заводчица Татьяна Межевцова.Любопытный случай: какие согласования прошла одна женщина и по каким правилам она летела, если взяла на борт воздушного судна пони? Правда, снято это на американских внутренних авиалиниях. Что касается московского зоопарка, он обычно согласовывает перелеты животных долго и тщательно. Заведующий отделом логистики и формирования коллекции Никита Хатунцев рассказал, что перевоз диких животных в его практике был крайне редко. Например, один раз перевозили орангутангов. Это было на борту пассажирского самолета, в бизнес-классе, на руках у кипперов.Многие зооэксперты считают, что багажный отсек, если соблюдены все правила, для некоторых животных даже лучше салона с людьми — легче переносится. Впрочем, спросить об этом самих животных вряд ли выйдет. Но, в любом случае, приключения кота-Виктора не поменяют правила перевозки у авиакомпаний.