Ковровская команда - единственная из Владимирской области - примет участие в первых в России футбольных соревнованиях среди людей с синдромом Дауном.

В команде - только девочки! - единственная из Владимирской области - примет участие в первых в России футбольных соревнованиях среди людей с синдромом Дауном. Они стартуют сегодня в Москве. Их проводит благотворительный фонд "Синдром Дауна". Это уникальные состязания. До недавнего времени господствовал стереотип, что дети с этим заболеванием не могут участвовать в командных играх. Но вместе забивая мячи, дети учатся жить и вне спортплощадки.