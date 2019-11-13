Помощница артистки дала откровенное интервью Дни.ру. Она ответила на вопрос, который до сих пор волнует поклонников скоропостижно ушедшей звезды: от чего умерла Юлия Началова?

Помощницаартистки дала откровенное интервью "Дни.ру". Она ответила навопрос, который до сих пор волнует поклонников скоропостижно ушедшей звезды: отчего умерла Юлия Началова?Казалось бы, об обстоятельствах смертиисполнительницы известно практически все. Тем не менее, многие россияне до сихпор сомневаются в том, что Юлия Началова скончалась из-за болезни. На просторахСети ходят слухи, что в трагедии не исключен и криминальный след."Ужас… Честно говоря, не хотела бы ни на какиеидиотские домыслы, вопросы отвечать, потому что думаю, что всем наоборотпонятно, что я и ее семья делали все для того, чтобы Юля всегда была жива", -заявила пиарщица певицы. Анна Исаева рассказала и о том, почему ее называют "сестричкой"Юлии Началовой."Однажды в комментариях в соцсетях, когда я ейпризналась в любви, она в ответ призналась мне и сказала, что "мы с тобой такдавно вместе", а работали мы вместе к тому моменту лет 14, знакомы были лет 20,и она мне написала, что "ты мне как сестричка", – поделилась помощницаисполнительницы. Юлия Началова и Анна Исаева были так дружны, что артисткасделала ей ценный презент."Юля мне однажды подарила рюкзак дорогой очень. Яперестала его носить, потому что мне неудобно было с рюкзаком ходить. Он у менястоит как память", – призналась "сестричка" .Напомним, умерла 16 марта 2019 года. Причиной смерти стала остановкасердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов.Певице было 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.