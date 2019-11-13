Помощница
артистки дала откровенное интервью Дни.ру. Она ответила на
вопрос, который до сих пор волнует поклонников скоропостижно ушедшей звезды: от
чего умерла Юлия Началова?
Помощница
артистки дала откровенное интервью "Дни.ру". Она ответила на
вопрос, который до сих пор волнует поклонников скоропостижно ушедшей звезды: от
чего умерла Юлия Началова?
Казалось бы, об обстоятельствах смерти
исполнительницы известно практически все. Тем не менее, многие россияне до сих
пор сомневаются в том, что Юлия Началова скончалась из-за болезни. На просторах
Сети ходят слухи, что в трагедии не исключен и криминальный след.
"Ужас… Честно говоря, не хотела бы ни на какие
идиотские домыслы, вопросы отвечать, потому что думаю, что всем наоборот
понятно, что я и ее семья делали все для того, чтобы Юля всегда была жива", -
заявила пиарщица певицы. Анна Исаева рассказала и о том, почему ее называют "сестричкой"
Юлии Началовой.
"Однажды в комментариях в соцсетях, когда я ей
призналась в любви, она в ответ призналась мне и сказала, что "мы с тобой так
давно вместе", а работали мы вместе к тому моменту лет 14, знакомы были лет 20,
и она мне написала, что "ты мне как сестричка", – поделилась помощница
исполнительницы. Юлия Началова и Анна Исаева были так дружны, что артистка
сделала ей ценный презент.
"Юля мне однажды подарила рюкзак дорогой очень. Я
перестала его носить, потому что мне неудобно было с рюкзаком ходить. Он у меня
стоит как память", – призналась "сестричка" .
Напомним, умерла 16 марта 2019 года. Причиной смерти стала остановка
сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов.
Певице было 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.