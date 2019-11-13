В штате Уттаракханд на севере Индии леопард напал на шестилетнего ребенка, который играл возле дома. Бросившиеся на помощь очевидцы смогли прогнать животное. В результате нападения малыш ..

В штате Уттаракханд на севере Индии леопард напал на шестилетнего ребенка, который играл возле дома. Бросившиеся на помощь очевидцы смогли прогнать животное.В результате нападения малыш получил серьезные травмы и позднее скончался. Местные жители потребовали, чтобы власти убили хищника. "Если лесное ведомство не может этого сделать, пусть прикажут жителям деревни", – цитирует их Lenta.ru.