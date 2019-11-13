Певица посетила веселую вечеринку. Лолита Милявская с друзьями отпраздновала день рождения продюсера телеканала МУЗ ТВ Николая Попова.
Певица посетила веселую вечеринку. Лолита Милявская с друзьями отпраздновала день рождения продюсера телеканала МУЗ ТВ Николая Попова.
Виновник торжества устроил
вечеринку для самых близких. Среди приглашенных была Лолита Милявская, которая переживает тяжелый период – развод с супругом,
инструктором по сквошу Дмитрием Ивановым.
Певица разместила в своем "Инстаграм"
ролик, на котором демонстрирует, как веселится с коллегами по творческому цеху.
Судя по всему, звезда решила уйти в отрыв и забыть о неприятностях в личной
жизни.
Поделилась кадрами с торжества и
телеведущая Лера Кудрявцева. Поздравить именинника пришли и другие
знаменитости. Иосиф Пригожин, Николай Басков, Анна Семенович и виджей телеканала МУЗ-ТВ Андрей
Разыграев. Лера Кудрявцева отметила, что получила невероятный заряд положительных эмоций, увидевшись с
близкими друзьями.
13 Ноя 2019 в 1:56 PST
Напомним, брак и
Дмитрия Иванова продлился девять лет. Говорят, мужчина уже успел обзавестись
новой возлюбленной – владелицей салона красоты. Певица же нелегко переживает
расставание с избранником.
Как писали "Дни.ру", 8 ноября в одном из столичных участков мировых судей
прошло заседание по делу о разводе и Дмитрия Иванова. Мужчина явился, а вот певицы не было, поэтому брак пока не расторгнут. Интересы артистки представлял адвокат Сергей Жорин. На слушании он заявил, что мужчина
специально женился на знаменитости, чтобы получить израильский паспорт. А когда
добился желаемого, подал на развод.