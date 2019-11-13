Певица посетила веселую вечеринку. Лолита Милявская с друзьями отпраздновала день рождения продюсера телеканала МУЗ ТВ Николая Попова.

Певица посетила веселую вечеринку. Лолита Милявская с друзьями отпраздновала день рождения продюсера телеканала МУЗ ТВ Николая Попова.Виновник торжества устроилвечеринку для самых близких. Среди приглашенных была Лолита Милявская, которая переживает тяжелый период – развод с супругом,инструктором по сквошу Дмитрием Ивановым.Певица разместила в своем "Инстаграм"ролик, на котором демонстрирует, как веселится с коллегами по творческому цеху.Судя по всему, звезда решила уйти в отрыв и забыть о неприятностях в личнойжизни.Поделилась кадрами с торжества ителеведущая Лера Кудрявцева. Поздравить именинника пришли и другиезнаменитости. Иосиф Пригожин, Николай Басков, Анна Семенович и виджей телеканала МУЗ-ТВ АндрейРазыграев. Лера Кудрявцева отметила, что получила невероятный заряд положительных эмоций, увидевшись сблизкими друзьями.13 Ноя 2019 в 1:56 PSTНапомним, брак иДмитрия Иванова продлился девять лет. Говорят, мужчина уже успел обзавестисьновой возлюбленной – владелицей салона красоты. Певица же нелегко переживаетрасставание с избранником.Как писали "Дни.ру", 8 ноября в одном из столичных участков мировых судейпрошло заседание по делу о разводе и Дмитрия Иванова. Мужчина явился, а вот певицы не было, поэтому брак пока не расторгнут. Интересы артистки представлял адвокат Сергей Жорин. На слушании он заявил, что мужчинаспециально женился на знаменитости, чтобы получить израильский паспорт. А когдадобился желаемого, подал на развод.