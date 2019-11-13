Руководство клуба НХЛ Лос-Анджелес Кингз рассматривает возможность обмена российского нападающего Ильи Ковальчука. Олимпийский чемпион перестал попадать в основу королей.

Руководство клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" рассматривает возможность обмена российского нападающего Ильи Ковальчука. Олимпийский чемпион перестал попадать в основу "королей".Игра 36-летнего Ковальчука не устраивает "Кингз", и Илья был выведен из основы. Клуб собирается быстро обменять россиянина, но пока ни один клуб НХЛ не проявил интерес к российскому хоккеисту. При этом тренер "Лос-Анджелеса" Тод Макллелан считает, что у Ильи есть шанс вернуться в основу.В 17 матчах нынешнего сезона Ковальчук забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач. Контракт хоккеиста рассчитан до мая 2021 года. Илья вернулся в НХЛ в прошлом сезоне пяти лет выступлений за СКА из Санкт-Петербурга. Ранее Ковальчук играл за "Атланту Трешерз" и "Нью-Джерси Дэвилз".