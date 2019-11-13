Семья Анастасии Заворотнюк продолжает хранить молчание по поводу ее состояния здоровья. Но любая закрытость, как известно, порождает информационный вакуум, который стремительно заполняется недостоверными сведениями. Вот и приходится прессе довольствоваться рассказами близких к семье Заворотнюк.

Семья Анастасии Заворотнюк продолжает хранить молчание по поводу ее состояния здоровья. Но любая закрытость, как известно, порождает информационный вакуум, который стремительно заполняется недостоверными сведениями. Вот и приходится прессе довольствоваться рассказами близких к семье Заворотнюк.Участник одного из сезонов проекта "Ледниковый период" на Первом канале, который вела Анастасия Заворотнюк, на условиях анонимности ("а то меня Чернышев потом самого закопает!") сообщил "Дни.ру" свежую информацию: "В последнее время я часто читаю в прессе, что, мол, никакой болезни у Насти нет, что это вторая часть истории с "Кротом" у Алибасова, но не верьте дуракам – Настя, действительно, борется с серьезным недугом"."К счастью, как мне рассказали, заметили заболевание на стадии, когда ситуация не была необратимой, как в случае с Жанной Фриске, – уверяет собеседник. – А это очень важно в данном случае. Важен каждый день и час! К тому же неоценимую помощь оказала лично Татьяна Навка, которая близко к сердцу приняла болезнь Насти и сделала при помощи своих связей все возможное, чтобы справиться с этой бедой"."Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли – у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет", – заключил артист. Эту же информацию косвенно подтверждает и семья актрисы, уверяя, что Заворотнюк никогда не находилась в коме, не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц.1 Ноя 2019 в 7:54 PDTНапомним, что, по слухам, был поставлен диагноз "глиобластома". Это быстрорастущая злокачественная опухоль центральной нервной системы, как правило, расположенная в полушарии головного мозга. Известный онколог предположил, что, вероятно, речь идет про так называемую вторичную глиобластому, которая встречается реже, развивается медленнее и не столь опасна. Обычно люди с таким диагнозом при успешном лечении живут полтора года. Если опухоль имеет благоприятный генетический маркер, то продолжительность жизни возрастает до пяти лет.