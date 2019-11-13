Максим родился с врожденным пороком сердца. С трех месяцев он находится под постоянным наблюдением врачей. Сейчас мальчику 5 лет, и его состояние стало резко ухудшаться - появились боли в сердце, одышка, постоянная усталость. Малышу требуется срочная операция, но семья не в состоянии оплатить лечение ребенка самостоятельно.

Максим родился с врожденным пороком сердца. С трех месяцев он находится под постоянным наблюдением врачей. Сейчас мальчику 5 лет, и его состояние стало резко ухудшаться — появились боли в сердце, одышка, постоянная усталость. Малышу требуется срочная операция по закрытию дефекта межжелудочковой перегородки, но семья не в состоянии оплатить лечение ребенка самостоятельно.Помочь Максиму СимашовуБеременность была запланированная, малыш появился в срок, но с весом всего 2970 кг, рассказывает мама Максима. С самого рождения он был очень беспокойным ребенком, плохо спал, мало набирал в весе. В 3 месяца педиатр на осмотре услышала шум в сердце. Результаты обследования повергли родителей в шок: врожденный порок сердца, дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), мембранозный, двустворчатый аортальный клапан, открытое овальное окно."Сначала я ничего толком и не поняла. Осознание пришло дома. Что было после с нами и нашей семьей, словами не описать. Скажу только, что ходила по квартире с ребенком на руках и умоляла Бога не забирать у меня сына", — вспоминает Эльмира, мама Максима.С тех пор ребенок периодически проходил обследования, врачи наблюдали ситуацию в динамике. В июне в ДРКБ Казани специалисты рекомендовали срочно сделать операцию по эндоваскулярному закрытию дефекта межжелудочковой перегородки."Максимка очень общительный мальчик, может познакомиться и играть на площадке с любым ребенком. Активные игры я не запрещаю, но всегда контролирую состояние сына. В последнее время уже устает, чаще сам останавливается, отдыхает. Начал жаловаться на боль в сердце. Всегда был очень бледный и худой, а сейчас еще и синюшный стал и мешки под глазами", — рассказывает мама мальчика.Стоимость операции составляет более 490 тысяч рублей. У семьи из Набережных Челнов таких денег нет."Мы очень сильно верим, что он сможем преодолеть заболевание. Но получится это только с вашей помощью. Помогите милому, любознательному мальчику полноценно жить обычной жизнью", — обращается ко всем неравнодушным мама Максима.Помочь Максиму СимашовуТакже можно помочь, отправив SMS на номер 7545 с любой суммой пожертвования (например: 300).Или на номер 3434 со словом "Помогаю" и любой суммой пожертвования (например: Помогаю 300).Пожертвование также можно сделать с карты на сайте фонда, нажав на кнопку "Помочь сейчас", или через приложение "Сбербанк онлайн" (в назначении платежа нужно указать "Благотворительное пожертвование для Максима Симашова").