В результате неправильного лечения частной медклиникой ребенку был причинен вред здоровью средней тяжести.

Медицинская экспертиза расставила точки над «i». В - новые подробности. Напомним, родители семилетнего Яромира Сюхина больше года борются с частной медклиникой. Лор не заметила в носу у ребенка инородное тело. Вследствие чего Яромир проходил с колесиком от машинки в носу полгода. Частная детская клиника отрицает свою вину, и утверждает, что инородное тело попало в нос к ребенку уже после курса лечения. В рамках гражданского дела была проведена медэкспертиза, которая установила, что на первичном приеме инородное тело уже было в носовой полости ребенка. Также эксперты установили, что в результате неправильного лечения ребенку был причинен вред здоровью средней тяжести. 27 ноября состоится заседание суда, на котором будет вынесено решение по данному делу.