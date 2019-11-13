Герцог
и герцогиня Сассекские задумали оскорбить Елизавету II. Меган Маркл с супругом могут отказаться встречать с ней Рождество.
Герцог
и герцогиня Сассекские задумали оскорбить Елизавету II. Меган Маркл с супругом могут отказаться встречать с ней Рождество.
После шестинедельного
отпуска, который знаменитая чета планировала провести в Калифорнии, ожидалось
возвращение пары в Великобританию. Там принц Гарри и Меган Маркл должны были
провести Рождество с королевой.
Как правило, на этот праздник и Новый год Елизавета II переезжает в Сандрингемский
дворец, расположенный в графстве Норфолк. Однако близкие к монаршей семье источники не исключают, что в
этом году традиция будет нарушена, передает Daily
Mirror.
Выяснилось, что герцог и герцогиня Сассекские могут
отметить Рождество в США, и не поедут в Норфолк к королеве. Окончательное
решение пока не принято, но если принц Гарри и поступят так, то
нанесут серьезный удар Елизавете II.
Ведь не секрет, что монархиня свято чтит традиции и семейные узы. К тому же,
она души не чает в своем внуке, а вот его супругу, бывшую актрису,
недолюбливает.
6 Янв 2016 в 9:50 PST
Напомним, ранее сообщалось, что по мнению знакомых
знаменитой пары, принц Гарри планирует уехать за границу, чтобы отвлечься от
скандалов в СМИ и ссоры с братом Уильямом и его женой Кейт Миддлтон. Наиболее
вероятным местом для переезда принца Гарри с супругой считают Лос-Анджелес, где
живут мать и голливудские знакомые