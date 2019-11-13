Герцог и герцогиня Сассекские задумали оскорбить Елизавету II. Меган Маркл с супругом могут отказаться встречать с ней Рождество.

Герцоги герцогиня Сассекские задумали оскорбить Елизавету II. Меган Маркл с супругом могут отказаться встречать с ней Рождество.После шестинедельногоотпуска, который знаменитая чета планировала провести в Калифорнии, ожидалосьвозвращение пары в Великобританию. Там принц Гарри и Меган Маркл должны былипровести Рождество с королевой.Как правило, на этот праздник и Новый год Елизавета II переезжает в Сандрингемскийдворец, расположенный в графстве Норфолк. Однако близкие к монаршей семье источники не исключают, что вэтом году традиция будет нарушена, передает DailyMirror.Выяснилось, что герцог и герцогиня Сассекские могутотметить Рождество в США, и не поедут в Норфолк к королеве. Окончательноерешение пока не принято, но если принц Гарри и поступят так, тонанесут серьезный удар Елизавете II.Ведь не секрет, что монархиня свято чтит традиции и семейные узы. К тому же,она души не чает в своем внуке, а вот его супругу, бывшую актрису,недолюбливает.6 Янв 2016 в 9:50 PSTНапомним, ранее сообщалось, что по мнению знакомыхзнаменитой пары, принц Гарри планирует уехать за границу, чтобы отвлечься отскандалов в СМИ и ссоры с братом Уильямом и его женой Кейт Миддлтон. Наиболеевероятным местом для переезда принца Гарри с супругой считают Лос-Анджелес, гдеживут мать и голливудские знакомые